90-летняя звезда «Девчат» восхитила поклонников видео с моря и чтением Лермонтова

Актриса Светлана Дружинина поделилась с поклонниками тёплыми кадрами из отпуска у моря. 90-летняя звезда фильма «Девчата» продолжает активно вести соцсети и показывает подписчикам яркие моменты своего путешествия.

В новом ролике актриса запечатлела морской пейзаж, живописное побережье и спокойную атмосферу отдыха. За кадром Дружинина выразительно прочитала стихотворение «Белеет парус одинокий», а в финале сама появилась перед камерой.

Поклонники встретили публикацию с восторгом. В комментариях артистке пожелали прекрасного отдыха, крепкого здоровья и осыпали её комплиментами, отметив энергию, жизнелюбие и умение вдохновлять личным примером.

Ранее Дружинина высказалась о современных версиях советских сказок. По мнению 90-летнего режиссёра, переснимать такие истории необходимо, потому что у нынешних детей изменились интересы и восприятие.

Легендарная постановщица считает, что старые фильмы и мультфильмы уже не всегда способны удержать внимание малышей. Дружинина объяснила это влиянием технологий и более динамичным ритмом современного контента, приведя в пример своего внука.