Spiegel: Германия и Франция начали переговоры о ядерном сдерживании

Германия и Франция приступили к запланированным консультациям о взаимодействии в сфере ядерного сдерживания. По данным Der Spiegel, первый раунд переговоров прошёл 27 мая в Париже, куда отправился советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер.

В обсуждении, как пишет журнал, участвовали и представители других европейских стран. Следующая встреча Берлина и Парижа должна состояться в Германии ещё до летних парламентских каникул, которые начнутся 4 июля.

Страны начали обсуждать вопрос европейского ядерного сдерживания ещё в начале года. О намерении углубить сотрудничество в этой области канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили ещё в марте. В совместной декларации говорилось о первых практических шагах уже в 2026 году: участии немецких военных во французских ядерных учениях, совместных визитах на стратегические объекты и развитии обычных вооружений вместе с европейскими партнёрами.

По информации Der Spiegel, Германия может впервые подключиться к учениям «Покер» уже в сентябре 2026 года. На начальном этапе речь идёт о статусе наблюдателя, однако позже Бундесвер сможет оказывать поддержку, не связанную напрямую с ядерным оружием. Среди возможных вариантов — сопровождение истребителями или дозаправка самолётов в воздухе.