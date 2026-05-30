«Смартфонный шейный синдром»: Врач объяснил, как гаджеты губят осанку и вызывают головные боли

Привычка смотреть в экран с наклонённой вперёд головой перегружает шею и верх спины. Избавиться от проблемы помогут два шага — соблюдать правила использования гаджета и укреплять мышцы спины. Врач-травматолог Александр Шелепов объяснил, исправить осанку после смартфона.

Шелепов отметил, что в такой позе нагрузка на шейный отдел растёт в несколько раз, пишет «Газета.ru». Мышцы постоянно удерживают голову в неестественном положении. Со временем это ведёт к спазмам, нарушению осанки и износу позвоночника. Подростки в зоне особого риска — их скелет ещё формируется, а контроль осанки слабее.

Врач перечислил симптомы для внимания — тупая боль в шее и между лопатками, тяжесть в плечах, головные боли к вечеру, онемение в руках. Внешне заметны сутулость и выдвинутая вперёд голова. Шелепов предупредил, что без изменений формируется стойкая сутулая поза. Плечи округляются, мышцы слабеют, болевой синдром усиливается. Растёт риск протрузий и хронических головных болей.

Для профилактики эксперт советует делать перерыв каждые 20 минут и поднимать телефон к уровню глаз. Рабочее место должно обеспечивать опору для спины. Ежедневная ходьба, плавание и упражнения на спину снижают риски. Простые движения — повороты головы, наклоны, вращения плечами — достаточно выполнять по 5–10 раз несколько раз в день.

Обратиться к ортопеду или неврологу стоит при сохраняющихся болях, онемении, слабости в руках или заметной асимметрии осанки. В таких случаях нужна диагностика и индивидуальное лечение.

