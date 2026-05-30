Матвей Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов в серии пенальти

Французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.

Счёт на шестой минуте открыл немецкий легионер лондонцев Кай Хаверц. Во втором тайме (65-я) Усман Дембеле реализовал пенальти, назначенный за снос грузина Хвичи Кварацхелии. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя. В серии послематчевых 11-метровых промахи допустили Эберечи Эзе и Габриэл Магальяйнс, пробившие мимо створа. У ПСЖ не забил Нуну Мендеш.

Парижане выиграли главный европейский клубный трофей второй раз в истории. В прошлом сезоне подопечные Луиса Энрике победили «Интер» 5:0. «Арсенал» не выигрывал трофей ни разу.

Для Сафонова это вторая победа в ЛЧ. Правда, в прошлом сезоне он был дублёром Джанлуиджи Доннаруммы.

Финал обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Матч посетили 61 035 зрителей.