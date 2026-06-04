«Наше всё»: как и где отметить Пушкинский день России 2026 Оглавление Когда Пушкинский день в 2026 году История праздника: от открытия памятника до государственного статуса Традиции Пушкинского дня Афиша Пушкинского дня 2026 в Москве XII Книжный фестиваль «Красная площадь» (4–7 июня) Афиша Пушкинского дня 2026 в Санкт-Петербурге Пушкинский день в регионах и музеях-заповедниках Интересные факты о Пушкине и празднике Часто задаваемые вопросы (FAQ) Какого числа Пушкинский день в 2026 году? Почему Пушкинский день совпадает с Днём русского языка? Сколько лет исполняется Пушкину в 2026 году? Где в Москве можно бесплатно посетить мероприятия 6 июня? Будет ли книжный фестиваль «Красная площадь» в 2026 году? Почему на открытие памятника Пушкину не пришёл Лев Толстой? Является ли Пушкинский день выходным в России? Заключение Пушкинский день России 2026 — 6 июня, 227 лет со дня рождения А. С. Пушкина. История праздника, традиции, афиша Москвы (музей на Пречистенке, книжный фестиваль «Красная площадь»), Санкт-Петербурга и регионов. День русского языка. 3 июня, 22:40 Пушкинский день России — традиции и мероприятия на день рождения поэта в 2026. Обложка © ChatGPT

Александр Сергеевич Пушкин — «наше всё», создатель современного русского литературного языка, родился 6 июня 1799 года. А спустя время этот день стал Пушкинским днём России и Днём русского языка. Расскажем подробнее, когда пошла эта традиция, что было в советское время и как встречают день рождения Пушкина сейчас.

Когда Пушкинский день в 2026 году

В 2026 году Пушкинский день России — 6 июня, как и всегда. Дата фиксированная, так как легендарный поэт родился именно 6 июня (26 мая по старому стилю). В 2026 году со дня рождения «нашего всего» 227 лет.

День русского языка появился в международном календаре в 2010 году, когда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвящённые шести официальным языкам организации — английскому, арабскому, испанскому, китайскому, русскому и французскому.

А поскольку Пушкин — создатель современного русского литературного языка, то праздник приурочили к его дню рождения. По аналогии день китайского языка — 20 апреля, в дату памяти основателя китайской письменности Цан Цзе, английского и испанского языков — 23 апреля, в день рождения Уильяма Шекспира и смерти Сервантеса.

В 2011 году указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка подписал президент России Дмитрий Медведев.

История праздника: от открытия памятника до государственного статуса

Памятник Пушкину в Москве был открыт в 1880 году. Фото © РИА Новости / Евгений Биятов

6 июня (26 мая по старому стилю) 1880 года в Москве был открыт памятник Пушкину на Страстной площади (ныне Пушкинская площадь). Первоначально открытие планировалось на день рождения поэта по старому стилю (26 мая), но из-за траура по случаю смерти императрицы Марии Александровны торжество перенесли на две недели.

Москва в тот день гуляла: были шествия, публичные декламации стихов. Интересно, что не пришёл лишь Лев Толстой — к тому времени он предпочитал уединённую жизнь.

В 1935 году в СССР сняли фильм «Юность поэта» о временах учёбы Пушкина в лицее. А в 1937 году, в год столетия со дня смерти поэта, его память почтили с размахом. Восстановили его дом-музей, издали собрание сочинений и собрали в Большом театре всю партийную элиту на заседание по случаю памятной даты. Событие транслировали по радио на весь Союз.

Пушкин и его строки сопровождали нас и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Его имя носили гвардейская батарея и истребитель. За годы войны, несмотря на дефицит бумаги, было выпущено свыше 4 млн экземпляров произведений поэта. Его стихи читали на фронте, учёные-пушкинисты рассказывали о нём солдатам. В 1943 году в блокадном Ленинграде отметили его день рождения. Поэт Евгений Долматовский называл Пушкина «фронтовой товарищ». Артистка Вера Бельцова вспоминала наказ генерала Чуйкова, обороняющего Сталинград: «Пушкина читать до победного!» Имя поэта оставили даже на стене Рейхстага. А 6 июня победного 1945 года в Пушкинских горах Псковской области прошёл большой памятный праздник.

В 1949 году, к 150-летию со дня рождения поэта, правительство СССР приняло масштабное постановление об увековечении памяти Пушкина, благодаря которому по всей стране прошли литературные чтения, выставки, концерты и театральные премьеры. Была изготовлена серия почтовых марок, а также детских и ёлочных игрушек по мотивам любимых сказок. 6 июня стало именоваться «Пушкинский праздник поэзии».

В 1997 году день рождения Пушкина получил в новой России государственный статус согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Традиции Пушкинского дня

В этот день по всей стране проводятся лекции, экскурсии, литературные вечера, конкурсы чтецов, балы в пушкинском стиле и другие тематические мероприятия.

Отдельно стоит сказать о Пушкинском диктанте — это международная просветительская акция. Его напишут десятки тысяч человек из разных стран мира в онлайн- и офлайн-режиме. Пушкинский диктант проходит ежегодно с 2015 года. Цель диктанта — популяризация русского языка и творчества великого русского классика.

Афиша Пушкинского дня 2026 в Москве

Мероприятия и экскурсии на Пушкинский день 2026. Фото © РИА Новости / Илья Питалев

Традиционно праздничная программа проходит в Государственном музее Пушкина на Пречистенке в усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых. Гостей ждут:

экскурсии в «Открытые хранения ГМП» в 12:00 и 15:00 — показ мемориальных и ценных экспонатов пушкинского времени, редких изданий XVIII–XIX веков;

обзорная экскурсия «…будь заодно с гением!» в 12:00, 15:00 и 16:00;

экскурсия по выставке «Журнал «Современник». Последний проект Пушкина» в 13:00.

Праздничную атмосферу дополнят музыкальные события. В 13:00 в усадебном дворе пройдёт концерт «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» с участием детских коллективов. А в 18:00 здесь же выступят солисты Москонцерта и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. Музыканты исполнят произведения Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки и других композиторов.

В филиалах музея 6 июня пройдут экскурсии: «В гости к Пушкину» в 13:00 в мемориальной квартире поэта;

«Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина» в 15:00 в выставочных залах;

по экспозиции Дома-музея И. С. Тургенева в 13:00 и 15:30;

«Пушкин Андрея Белого» в 14:00 в мемориальной квартире Белого;

по дому-музею Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной в 12:00 и 14:00.

В музее современной истории России пройдёт экскурсия «А. С. Пушкин и его современники в Московском английском клубе».

В культурном центре «Акулово» в подмосковном Пушкине (город назван не в честь поэта!) откроется выставка «Пушкинский день». В экспозиции «Эпоха и современник» представлены прижизненные издания Пушкина, факсимиле рукописей, предметы быта того времени и интерактивная карта путешествий. В пространстве «Живой Пушкин» посетителей ждут мультимедийные инсталляции, голографические сцены, интерактивные викторины и зона письма гусиным пером.

XII Книжный фестиваль «Красная площадь» (4–7 июня)

XII Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдёт с 4-го по 7 июня 2026 года в Москве. Это главное литературное событие года, которое объединяет издателей, авторов, читателей и культурные институции. Фестиваль приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка, а также станет частью программы Года единства народов России.

Афиша Пушкинского дня 2026 в Санкт-Петербурге

Мероприятия на Пушкинский день в Санкт-Петербурге. Фото © РИА Новости / Сергей Субботин

В Петербурге основная локация — квартира Пушкина на Мойке.

Музей-квартира А. С. Пушкина (наб. реки Мойки, 12): традиционные бесплатные экскурсии. Бесплатные билеты на сеансы выдаются в кассах музея в течение дня;

концерт «По Петербургу с Пушкиным» в Доме Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41): в 19:00 начнется музыкально-литературная программа с экскурсией;

театр «Буфф» (просп. Шаумяна, 22): в 19:00 покажут спектакль-эксперимент «Пушкин. Наше всё» по мотивам «Барышни-крестьянки»;

шоу «Поющие мосты»: в ночь на 6 и 7 июня разводку Дворцового моста традиционно сопроводят специальным световым шоу в честь поэта;

в усадьбах «Суйда» и «Дом станционного смотрителя» в Ленобласти пройдут народные гулянья, ярмарки и спектакли.

Пушкинский день в регионах и музеях-заповедниках

В музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах с 5-го по 7 июня пройдёт фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры». В рамках мероприятия — чтения, спектакли, творческие встречи.

В Крыму, в музее Пушкина в Гурзуфе, традиционно проходит праздник поэзии и музыки в рамках празднования дня рождения поэта. Музей, отреставрированный в прошлом году, расположен в доме герцога Ришелье, где поэт жил во время своего путешествия по Крыму в 1820 году. Три недели, проведённые в Гурзуфе, стали для Пушкина «счастливейшими минутами жизни».

В Казани с 1-го по 6 июня 2026 года в Культурном центре имени Пушкина и парке «Чёрное озеро» проходит «ПушкинФест». В рамках фестиваля — лекции, мастер-классы, детские квесты, спектакли, народные гулянья.

Интересные факты о Пушкине и празднике

За свою жизнь Пушкин поучаствовал примерно в 90 дуэлях.

Великий поэт в свободное от «серьёзной работы» время любил писать оскорбительные, сатирические стихи.

Император Николай Первый заявил Пушкину во время их встречи в 1826 году, после возвращения поэта из михайловской ссылки, что сам будет его цензором. Он позволил ему получить доступ к архивным материалам о восстании Пугачёва, выпустить «Бориса Годунова» и сам правил «Медного всадника». Известна цитата Пушкина: «Видел я трёх царей, первый повелел снять картуз и пожурил за меня мою няньку (Павел I), второй меня не жаловал (Александр I), третий хоть и упёк меня в камер-пажи, но поменять его на четвёртого не желаю, ибо от добра добра не ищут». После смерти поэта Николай погасил его долги и назначил Наталье Гончаровой пенсию в 10 тысяч, сыновей Пушкина определили в пажеский корпус.

После смерти поэта Николай погасил его долги и назначил Наталье Гончаровой пенсию в 10 тысяч, сыновей Пушкина определили в пажеский корпус. Впервые Пушкинский день в России отпраздновали в 1880 году. Отметить его хотели 26 мая, в день рождения поэта по старому стилю, но умерла императрица Мария Александровна, поэтому всё перенесли на 6 июня.

Сакральную фразу «Пушкин — наше всё» написал в 1859 году известный литературный критик Аполлон Григорьев. В одной из своих работ автор отметил, что творчество поэта имеет серьёзное значение для всей страны. Вот как звучала часть этой цитаты: «А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остаётся нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами…»

В скольких дуэлях участвовал Пушкин? Почти в ста! Фото © ChatGPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какого числа Пушкинский день в 2026 году?

Пушкинский день в 2026 году отмечается 6 июня.

Почему Пушкинский день совпадает с Днём русского языка?

Выбор даты Дня русского языка связан с днём рождения Александра Пушкина — 6 июня 1799 года.

Сколько лет исполняется Пушкину в 2026 году?

В 2026 году со дня рождения Пушкина исполняется 227 лет.

Где в Москве можно бесплатно посетить мероприятия 6 июня?

В Москве в музее Пушкина на Пречистенке, 12/2, и в его филиалах пройдут традиционные экскурсии.

Будет ли книжный фестиваль «Красная площадь» в 2026 году?

Да, с 4-го по 7 июня 2026 года в Москве пройдёт XII Книжный фестиваль «Красная площадь».

Почему на открытие памятника Пушкину не пришёл Лев Толстой?

Лев Толстой не пришёл на открытие памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 году, мотивировав свой отказ так: «Я совершенно не сочувствовал этой суете. Нахожу, что всякие чествования не в духе русского народа. Впрочем, зачем я говорю не в духе народа. Просто не в моём духе. Я терпеть не могу всех этих прославлений и празднеств. Людям доставляет удовольствие суетиться, ну и пусть их суетятся. Я в это не вмешиваюсь...»

Является ли Пушкинский день выходным в России?

Нет, Пушкинский день в России не является выходным днём. Но в 2026 году он выпадает на субботу.

Заключение

Пушкин в России — больше, чем просто поэт, он — часть национального кода и повседневной речи. Его цитаты — мемы даже в нашу цифровую эпоху, а день рождения стал отдельной памятной датой и Днём русского языка по инициативе ООН, поэтому его нельзя пропустить — пусть даже перечитав знакомые с детства и школы строки. Или открыть в творчестве «солнца русской поэзии» что-то новое.