Оперная певица Нетребко посетила миланский балет в смелом наряде, поклонники остались в восторге

Оперная дива Анна Нетребко посетила балет «Алиса в стране чудес» в миланском театре «Ла Скала». Артистка выбрала для выхода яркую блузку и мини-юбку, чем восхитила подписчиков. Кадры певица опубликовала на личной странице в соцсети.

«Сходили на балет. Очень понравился», — поделилась впечатлениями певица в социальной сети.

Поклонники знаменитости засыпали её комплиментами: «Богиня», «Какая вы худая», «Роскошная», «Идеальные ноги», «Потрясающая Анна». Некоторые даже пошутили о страховке ножек исполнительницы на миллион долларов.

Сама Нетребко признавалась, что не сидит на диетах, но иногда устраивает организму «разгрузку». При этом она опровергла слухи об использовании препарата «Оземпик» для похудения, заявив, что никогда не колола его и не собирается.

Секрет стройности певицы оказался проще: она пересмотрела образ жизни, стала тщательнее следить за питанием, больше пить воды и активнее проводить свободное время. Артистка довольна своей формой и не обращает внимания на критику подписчиков, которые считают её наряды «не по возрасту».

В феврале Life.ru рассказывал, что Анна Нетребко решила свернуть свою предпринимательскую деятельность в России. Народная артистка ещё 26 января подала в налоговую инспекцию Петербурга документы на закрытие ИП, которое она вела в сфере исполнительских искусств с 2021 года. В последнее время у оперной дивы накопились долги — выяснилось, что она задолжала бюджету соцвзносы по ИП на сумму свыше 50 тысяч рублей. Певица, имеющая также австрийское гражданство с 2006 года, решила окончательно порвать связи с Россией.