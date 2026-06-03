BadComedian и психолог ответили, почему новый хоррор «Закулисье реальности» так сильно давит на психику

Новый хоррор «Закулисье реальности» (Backrooms) давит на психику зрителей из‑за эффекта неизвестности и потери базового чувства безопасности, что и обеспечило фильму огромный успех. Фильм специально для Life.ru прокомментировали кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, а также клинический психолог и нейропсихолог Кира Макарова.

Баженов признался, что пока не посмотрел фильм из‑за нехватки времени, но обязательно сходит, так как является любителем хорроров.

В целом эта короткометражка тогда ещё, не помню, шестнадцатилетнего паренька была крайне успешна на YouTube. Это первая экранизация концепта лиминальных пространств, довольно неприятная. До какого-то момента была чуть слабее, а теперь это полноценная экранизация того же паренька, уже с бюджетом. Евгений Баженов Кинокритик, блогер BadComedian

BadComedian считает, что о причинах успеха даже не нужно думать, достаточно посмотреть на сборы, которые оказались невероятными. Он добавил, что это первая крепкая полноценная экранизация данного лора, что уже обеспечило многим зрителям поход в кинотеатр. По словам блогера, в Интернете существует огромный пласт культуры, связанной с интересом к лиминальным пространствам, и хотя популярность немного спала, люди всё ещё интересуются этой темой, которая наконец реализовалась в кинотеатрах.

Клинический психолог Кира Макарова объяснила, что простые и понятные вещи успокаивают людей, тогда как попадание в ситуацию неизвестности воспринимается мозгом как опасность, потому что он не знает, чего ожидать.

Именно поэтому создаётся ощущение давления, потеря безопасности. Это не просто ощущение, это самая настоящая потеря потребности в безопасности. А потребность в безопасности – это самая базовая потребность, поэтому без неё мы с вами уже ничего не можем делать. Кира Макарова Клинический психолог, нейропсихолог

Поэтому, по её словам, такие хорроры могут пугать и давить на психику.

Напомним, фильм ужасов «Закулисье реальности» (главные роли сыграли Чиветел Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс) уже добрался до российских экранов: в кинотеатрах стартовали сеансы и билеты поступили в продажу. Лента базируется на известной крипипасте про лиминальные пространства и заработала 89% одобрения на известном агрегаторе. Эта работа 20-летнего постановщика Кейна Парсонса (Kane Pixels) оказалась в одном ряду с главными хоррорами года. Например, с уже ставшей настоящей сенсацией «Обсессией» молодого режиссёра Карри Баркера.