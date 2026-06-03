Белоусов собрал министров обороны стран ОДКБ в парке «Патриот»

Министр обороны России Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран ОДКБ. Встреча проходит в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщили в Минобороны России. Заседание проводится под председательством главы российского военного ведомства.

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«В подмосковном парке «Патриот» под председательством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова проводится заседание Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности», — заявили в министерстве.

Перед началом встречи министры обороны стран ОДКБ возложили цветы к памятнику «Матерям победителей». Участники также почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ОДКБ объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению. Совет министров обороны является одним из ключевых форматов взаимодействия стран организации по военной линии.