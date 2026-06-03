Не укусит за бочок: Иностранец пытался вывезти из России кости серого волка под видом черепа собаки

Читинские таможенники обнаружили у иностранного водителя череп волка. Мужчина пытался вывезти останки животного в Китай через пункт пропуска Забайкальск. Находку сделали во время таможенного осмотра грузового автомобиля.

Череп, а также кости верхней и нижней челюсти лежали в рюкзаке водителя. Сам мужчина заявил, что купил в Иркутске «череп собаки». По его словам, он не знал, что такие предметы нужно декларировать при вывозе.

Экспертиза показала, что останки принадлежат млекопитающему семейства псовых. Вид животного определили как серый волк, или Canis Lupus, обитающего в том числе на территории России. После проверки в отношении нарушителя возбудили административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров. По этой статье иностранцу может грозить штраф с конфискацией предметов.

Зачем иностранному гражданину понадобилось приобретать такой трофей — сложно сказать. Возможно, речь идет о коллекционере: есть люди, которые собирают останки животных так же, как кто-то собирает минералы или антиквариат. Такой череп мог приглянуться в том числе декораторам и владельцам тематических интерьеров — охотничьи домики, бары, фотостудии, этно-лавки, «шаманские» пространства, хоррор-эстетика.