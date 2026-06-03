«Дитя тьмы» в реальности: 37-летняя женщина под видом ребёнка месяцами жила у приёмной семьи

В Бразилии 37-летняя аферистка целых 14 месяцев притворялась 12-летней сиротой и жила в приёмной семье. О скандальном разоблачении пишет Daily Mail.

История, похожая на сюжет фильма «Дитя тьмы», произошла в городе Жоинвили. Женщина нашла новых родителей через церковь, где пожаловалась, что сбежала от жестокого обращения. Сердобольные супруги поверили ей и оформили опекунство. Свой далеко не детский вид мошенница списывала на диагноз «аутизм» и гормональную терапию в прошлом, а для большей убедительности пила из детских бутылочек и наотрез отказывалась идти в школу из страха перед жестоким отцом.

Обман вскрылся, когда к полицейским пришёл один из родственников. Позже выяснилось, что Габриэле уже гастролировала с похожими спектаклями по другим штатам. В одном из случаев она даже всадила себе в тело больше сотни игл, доказывая историю о сатанинских ритуалах. Сейчас женщина за решёткой, ей вменяют мошенничество и подделку документов.