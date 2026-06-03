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3 июня, 14:12

Школы, банки и стадион: Представлен первый в мире «плавучий город» Freedom Ship

Представлен проект плавучего города Freedom Ship вместимостью 80 тысяч человек

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Первый в истории плавучий мегаполис под названием Freedom Ship появится через четыре года и сможет принять на борт до 80 тысяч жителей. О грандиозном проекте, объединившем международную группу инженеров и инвесторов, пишет Digital Business со ссылкой на The Telegraph.

Корабль длиной в полтора километра станет настоящим автономным городом с жилыми кварталами, офисами, школами, банками, ресторанами и даже собственным стадионом на 15 тысяч зрителей. Из-за колоссальных размеров он не сможет заходить ни в один порт мира. Вместо этого судно будет курсировать по нейтральным водам, совершая полный кругосветный маршрут каждые два-три года.

Энергией гиганта обеспечат ядерные силовые установки, что позволит ему оставаться в автономном плавании без оглядки на ископаемое топливо. Транспортное сообщение с материком организуют через собственную взлётно-посадочную полосу для самолётов, а также парк вертолётов и скоростных катеров. Стоимость строительства оценивается в 16 миллиардов долларов.

«Мы чувствуем себя очень уверенно, что сможем собрать все вместе, но капитализация является ключевым вопросом», — заявил глава Freedom Cruise Line Роджер Гуч.

По замыслу создателей, Freedom Ship должен стать прообразом будущих морских поселений, которые помогут разгрузить перенаселённые прибрежные территории и задать новый формат трансграничного сотрудничества. В ближайшие годы разработчикам предстоит завершить проектирование и приступить к монтажу секций корпуса.

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Юлия Сафиулина
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