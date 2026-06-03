«Не могу дышать»: Британский студент истёк кровью во время ошибочного задержания за «расизм»

В британском Саутгемптоне вспыхнули массовые беспорядки после того, как огласке предали детали гибели 18-летнего Генри Новака. Как пишет «Би-би-си», в декабре юноша скончался от потери крови прямо во время задержания сотрудниками полиции, которые приняли его за расиста из-за лжесвидетельствования настоящего преступника.

Задержание Генри Новака. Видео © Полиция Гемпшира

Видеоматериалы, изъятые с нательных регистраторов женщин и преданные огласке самим же ведомством через полгода после произошедшего, засвидетельствовали: сотрудники правопорядка явились на место по сигналу о драке, во время которой студента Новака несколько раз ударил ножом 23-летний сикх (этноконфессиональная группа в Индии) Викрам Дигва, который сам спровоцировал конфликт. Запись демонстрирует, как полицейские защёлкивают наручники на запястьях парня, не реагируя на его стоны о нехватке воздуха и мольбы прийти на выручку.

«Не могу дышать», — говорил Новак в последние секунды жизни.

Несмотря на это, полицейские не поверили студенту. Один из представителей власти даже сказал Новаку, что тот обманывает. Осознание правдивости слов парня пришло к ним лишь тогда, когда молодой человек потерял сознание. Однако спасти его уже не представлялось возможным. Когда скорая помощь приехала на место происшествия, Генри был мёртв.

Спустя некоторое время стражи порядка всё же прибыли домой к Дигве и взяли его под стражу. Процедура задержания выглядела несравненно более щадящей: наручников на мужчину так и не надели. Мать нападавшего пыталась утаить от правоохранителей орудие преступления, но выяснилось, что это был не единственный его нож: в ходе обыска у него изъяли целую коллекцию холодного оружия.

Также сообщается, что активисты в области прав человека продолжительное время добивались предания огласке видеозаписей, на которых погибающий Новак взывает о помощи, однако руководство полиции Гемпшира всячески противилось этому под предлогом необходимости сохранить объективность разбирательства. Только когда 1 июня коллегия присяжных вынесла Дигве приговор, ролик оказался опубликованным. Сикха приговорили к пожизненному лишения свободу с минимальным сроком в 21 год.

После скандального задержания умирающего Генри Новака по странам прошли митинги. Видео © Х / SkyNewsAustralia

Как сообщают журналисты, когда запись оказалась в открытом доступе, жители Саутгемптона организовали протестные шествия. Митингующие блокировали дороги, швыряли в сотрудников правоохранительных органов отходами, стеклянными бутылками и булыжниками, что привело к потасовкам с представителями власти. Примечательно, что протестные акции прошли также в других городах и даже странах, например в Австралии.

Помимо этого, после публикации вскрылось следующее: сотрудники правопорядка, задержавшие Новака, оставались на своих должностях, но после волны возмущения один из них покинул службу добровольно. Дальнейшая участь остальных троих зависит от завершения проверки со стороны специализированного надзорного ведомства.