Рябков: Решимость добиться всех целей СВО непоколебима

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург в первый день форума. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ, дипломат заверил: решимость России добиться всех целей спецоперации остаётся неизменной.

«Решимость добиться всех целей СВО непоколебима», — сказал замглавы МИД РФ.

Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru о попытке атаки на Петербург, Рябков подчеркнул, что такие действия не смогут изменить российскую позицию.

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«Все их попытки осложнить нам жизнь обречены на провал», — заявил он.

Дипломат также отметил, что Москва продолжит действовать исходя из заявленных целей и не намерена менять курс под давлением подобных инцидентов.

Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. Именно в первый день форума, как сообщалось, была предпринята попытка атаки ВСУ на Санкт-Петербург.