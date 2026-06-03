Рябков: Решимость добиться всех целей СВО непоколебима
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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург в первый день форума. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ, дипломат заверил: решимость России добиться всех целей спецоперации остаётся неизменной.
«Решимость добиться всех целей СВО непоколебима», — сказал замглавы МИД РФ.
Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru о попытке атаки на Петербург, Рябков подчеркнул, что такие действия не смогут изменить российскую позицию.
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«Все их попытки осложнить нам жизнь обречены на провал», — заявил он.
Дипломат также отметил, что Москва продолжит действовать исходя из заявленных целей и не намерена менять курс под давлением подобных инцидентов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. Именно в первый день форума, как сообщалось, была предпринята попытка атаки ВСУ на Санкт-Петербург.
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