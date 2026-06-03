Тела двух человек нашли в утопленной машине в Ставропольском крае
Обложка © Telegram / ПАСС СК
В Ставропольском крае спасатели подняли из водоёма машину, в салоне которой находились тела двух человек. О случившемся сообщили в противопожарной и аварийно-спасательной службе региона (ПАСС СК).
Тревожный сигнал поступил от жителя села Манычского (Апанасенковский округ). Мужчина заметил в пруду Закурдаев погружённый в воду автомобиль «Нива».
На указанное место незамедлительно направили группу спасателей из села Дивного. Сотрудники экстренной службы начали операцию по извлечению находки.
Первым в воду зашёл водолаз. Специалист в снаряжении сумел зацепить затонувшее транспортное средство буксирным тросом.
Затем с применением спецтехники машину вытащили на берег. В момент осмотра салона было сделано страшное открытие. Внутри обнаружили два тела.
Сейчас компетентные органы проводят проверку. Выясняются личности погибших, а также точные обстоятельства и причины трагедии.
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