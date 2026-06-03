«Росатом» доставил в Турцию ключевое оборудование для реакторов АЭС «Аккую»

Важный этап строительства АЭС «Аккую» завершён: ключевое оборудование для реакторных залов всех четырёх энергоблоков, включая корпуса реакторов и парогенераторы, доставлено в Турцию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Аккую Нуклеар», уточнив, что общий вес поставленного оборудования от «Росатома» превысил 7 тысяч тонн.

Сердцем атомной электростанции являются четыре современных реактора типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов. Эти критически важные элементы будут служить на протяжении всего срока эксплуатации энергоблоков. Недавно на площадку строительства поступил комплект из четырёх парогенераторов для четвёртого энергоблока, произведённый на волгодонском заводе «Атоммаш» (часть машиностроительного дивизиона «Росатома»). Оборудование было доставлено в Турцию морским путём, преодолев около 3 тысяч километров.

Генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких отметил, что доставка этого комплекта для четвёртого энергоблока свидетельствует о слаженной работе производственной и логистической цепочки проекта. По мере готовности строительных конструкций, площадка обеспечивается необходимым оборудованием для дальнейшего монтажа, что позволяет последовательно продвигать строительно-монтажные работы на всех объектах АЭС.

Строительство АЭС «Аккую» по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 началось в 2018 году в провинции Мерсин на южном побережье Турции. Станция станет ключевым объектом энергетической инфраструктуры страны, состоящим из четырёх энергоблоков общей мощностью 4,8 ГВт.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что подача электроэнергии с первого энергоблока АЭС «Аккую» может начаться в октябре, что является оптимистичным сценарием. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв, в свою очередь, подчеркнул, что запуск первого энергоблока должен состояться к декабрю.