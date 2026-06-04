Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана заочно осудили пожизненно

Южный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Дагестану Сагида Муртазалиева к пожизненному лишению свободы. Он находится в международном розыске.

Муртазалиева признали виновным в организации убийства сотрудника центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану, а также в финансировании вооружённой банды. Речь идёт о событиях июля 2010 года. Как сообщили в суде, Муртазалиев, который тогда исполнял обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда по региону, решил организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в Кизляре.

По версии обвинения, преступление должны были совершить участники незаконного вооружённого формирования за вознаграждение. Также, как следует из сообщения суда, целью был заместитель главы администрации городского округа Кизляр. Приговор вынесли заочно, поскольку фигурант скрывается и объявлен в международный розыск. Помимо пожизненного срока, ему назначили штраф.