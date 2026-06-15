Производственный календарь на 2027 год: праздники, выходные, нормы рабочего времени и переносы Оглавление Нерабочие праздничные дни в 2027 году Календарь переносов выходных дней на 2027 год Производственный календарь 2027: как отдыхаем Нормы рабочего времени на 2027 год Шестидневная рабочая неделя в 2027 году Часто задаваемые вопросы Будет ли шестидневная рабочая неделя в 2027 году? Когда лучше брать отпуск в 2027 году? Как оплачивается работа в праздничные дни? 31 декабря 2027 года — рабочий день или выходной? Заключение Производственный календарь России на 2027 год. Официальные праздники, переносы выходных, нормы рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе. Таблица, сокращённые дни и ответы на вопросы. 14 июня, 22:20 Производственный календарь на 2027 год: выходные и праздники, сокращённые дни, шестидневная неделя. Обложка © ChatGPT

Производственный календарь на 2027 год — главный инструмент для планирования рабочего времени, отпусков и расчёта зарплаты. Минтруд России опубликовал проект производственного календаря на 2027 год.

Важно: представленные данные являются предварительными и основаны на проекте постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Официальное постановление будет подписано осенью 2026 года. До этого момента возможны уточнения.

Нерабочие праздничные дни в 2027 году

Перечень официальных нерабочих праздничных дней установлен статьёй 112 Трудового кодекса РФ. В 2027 году он выглядит следующим образом:

1–10 января — новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства

Календарь переносов выходных дней на 2027 год

Согласно Трудовому кодексу, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным, он переносится на ближайший следующий рабочий день. Исключение — выходные, совпавшие с новогодними праздниками: их можно перенести на любой другой рабочий день года.

Согласно проекту календаря от Минтруда, в 2027 году предусмотрены три переноса:

суббота, 2 января, переносится на пятницу 5 ноября;

воскресенье, 3 января, — на пятницу 31 декабря;

суббота, 20 февраля, — на понедельник 22 февраля.

Перенос суббот 2 и 3 января позволяет удлинить ноябрьские и декабрьские выходные. А перенос 20 февраля обеспечивает трёхдневный отдых на День защитника Отечества — с воскресенья по вторник. Но перед этим, к сожалению, россиян ждёт единственная в 2027 году шестидневная рабочая неделя.

Производственный календарь 2027: как отдыхаем

В 2027 году россиян ждут семь блоков длинных выходных. Ниже — сводная таблица по всем праздничным периодам.

Выходные в 2027 году. Инфографика © Life.ru

Новогодние каникулы. Год начнётся в пятницу, 1 января, а отдых продлится с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 — итого 11 дней подряд. Это меньше, чем в 2026-м (тогда было 12 дней).

23 февраля и 8 марта. Благодаря переносу, суббота 20 февраля становится рабочей (шестидневка), зато выходной с неё переезжает на 22 февраля, понедельник. В итоге получается трёхдневный отдых: суббота 20-го — рабочая, но зато с 21 по 23 февраля отдыхаем. На Международный женский день выходные — с 6 по 8 марта.

Майские праздники. В мае — два отдельных блока с короткой рабочей неделей между ними: сначала 1–3 мая, затем, после четырёх рабочих дней (4–7 мая), — снова выходные 8–10 мая. Итого шесть праздничных дней в мае. Если вы хотите заранее понять, как выгодно использовать майский период, обратите внимание на опыт 2026 года — принципы продления отдыха за счёт отпускных дней работают так же.

Ноябрьские выходные. День народного единства в 2027 году выпадает на четверг, 4 ноября. За счёт переноса январской субботы на 5 ноября (пятница) получается четырёхдневный блок: с четверга по воскресенье, 4–7 ноября.

31 декабря 2027 года — нерабочий день: январское воскресенье 3-го числа перенесено именно на эту дату.

Нормы рабочего времени на 2027 год

По данным проекта производственного календаря Минтруда, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 243 рабочих дня и 117 выходных и праздничных дней. Ниже — полная таблица норм рабочего времени с разбивкой по месяцам и кварталам.

Сокращённые предпраздничные дни в 2027 году — это дни, рабочее время в которые сокращается на 1 час согласно ст. 95 ТК РФ:

22 февраля (понедельник) — накануне Дня защитника Отечества;

30 апреля (пятница) — накануне Праздника Весны и Труда;

11 июня (пятница) — накануне Дня России.

Инфографика © Life.ru

Шестидневная рабочая неделя в 2027 году

В 2027 году россиян ждёт одна шестидневная рабочая неделя. Она выпадает на период с 15 по 20 февраля 2027 года: суббота 20 февраля становится рабочим днём, а выходной с неё переносится на понедельник 22 февраля — для создания трёхдневных праздничных выходных.

Таким образом, на неделе с 15 по 20 февраля рабочих дней шесть — с понедельника по субботу. Это компенсируется более длинным отдыхом по случаю 23 февраля.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли шестидневная рабочая неделя в 2027 году?

Да, одна — с 15 по 20 февраля 2027 года. Суббота 20 февраля объявлена рабочей, а выходной переносится на 22 февраля.

Когда лучше брать отпуск в 2027 году?

Когда выгоднее брать отпуск в 2027-м. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Самые «выгодные» месяцы для отпуска — те, в которых много праздников: январь (16 нерабочих дней), май (12 нерабочих дней) и ноябрь. Взяв несколько дней отпуска в начале мая или начале ноября, можно получить максимально длинный отдых при минимальном расходе отпускных дней. О том, как продлить отпуск за счёт праздников, читайте в материале Life.ru.

Как оплачивается работа в праздничные дни?

По ст. 153 ТК РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, либо, по желанию работника, предоставляется другой день отдыха. Подробности о том, как не потерять отгулы за работу в выходные, — в материале Life.ru про новую систему учёта отгулов.

31 декабря 2027 года — рабочий день или выходной?

Выходной. Воскресенье 3 января переносится на пятницу 31 декабря — таким образом, год заканчивается нерабочим днем.

Заключение

Производственный календарь на 2027 год обещает быть насыщенным: одиннадцатидневные новогодние каникулы, семь блоков длинных выходных, одна шестидневная рабочая неделя и удобно распределённые майские праздники. Самые «богатые» на рабочее время кварталы — II и III (494 и 528 часов при 40-часовой неделе), а самый «лёгкий» — I квартал (447 часов). Для планирования отпуска обратите внимание на январь, май и ноябрь — именно в эти месяцы выгоднее всего брать дни к праздникам.

Окончательная версия производственного календаря появится, когда Правительство утвердит переносы выходных дней осенью 2026 года. До этого момента используйте представленные данные как ориентир и следите за обновлениями на официальном сайте Минтруда.

Авторы Анна Розанова