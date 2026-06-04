«Герани» ударили по солнечной электростанции, которую использовали ВСУ
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Российские войска беспилотных систем нанесли удар по солнечной электростанции «Никольская» в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Объект использовался в интересах ВСУ.
Удар был нанесён при помощи беспилотников «Герань» в районе населённого пункта Старозаводское.
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В Минобороны также заявили, что военные получили кадры объективного контроля. На них зафиксировано поражение солнечной электростанции.
Другие подробности о последствиях удара в сообщении ведомства не приводятся.
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