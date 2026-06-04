Актёра Балуева обвинили в невыплате отчислений за перевод пьесы

Актёра Александра Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений за спектакль «Всем добрый вечер». Претензии к нему предъявила переводчица Ирина Прохорова, которая утверждает, что постановка сделана по её переводу французской комедии «Пижама на шестерых», пишет Mash.

По словам Прохоровой, Балуев использовал её работу, но договор с ней так и не заключил. При этом, как утверждает переводчица, в документах с правообладателем пьесы указано, что спектакль создан на основе её перевода.

Спор длится уже больше десяти лет. За показы постановки в Новосибирске и Новокузнецке в 2024 году Прохорова потребовала 168 тысяч рублей — 6% от сборов. Сама она считает сумму скорее символической и настаивает, что речь идёт не только о деньгах, но и о защите авторских прав.

Пока суды поддержали сторону Балуева. Тверской суд, Мосгорсуд и кассация решили, что право поставить спектакль по переводу и право показывать уже готовую постановку — разные юридические вещи.

Прохорова с такой позицией не согласна. Теперь она готовит жалобу в Верховный суд, где попытается добиться пересмотра дела.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном хобби Александра Балуева. На экране актёр часто играет брутальных героев — фронтовиков, спецназовцев, генералов и казачьих атаманов. Но в жизни он увлёкся вязанием. Всё началось в 2011 году на съёмках фильма «Самый лучший фильм 3-ДЭ», где его персонаж, главарь банды видеопиратов, вязал спицами. Ради роли Балуев освоил это занятие и с тех пор не расстаётся со спицами.