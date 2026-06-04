Росфинмониторинг внёс «Мемориал»* и более 30 его структур в перечень экстремистов
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Международная организация «Мемориал»* и свыше 30 её региональных подразделений были внесены в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Международное общественное движение Мемориал*», — указано в списке.
В апреле 2026 года решением Верховного суда организация «Мемориал» * была признана экстремистской. Вследствие этого, правозащитный центр объявил о приостановке своей деятельности на территории РФ, уточнив, что в стране больше не осталось его сотрудников.
Ранее сообщалось, что бывший депутат Смоленской областной Думы Владислав Живица** включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В настоящее время экс-депутат проживает за границей, в Польше, и ведёт деятельность, направленную на отделение Смоленской области от России. Его высказывания и действия признаны экстремистскими.
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*Организация признана террористической и запрещена в России.
**Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.