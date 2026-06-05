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Регион
4 июня, 23:30

Росавиация ввела ограничения в девяти аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в девяти российских аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сначала ограничения начали действовать в аэропорту Калуги. Позже меры ввели в Бугульме, Самаре, Саратове и Пензе.

Затем Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Нижнекамска. После этого временные меры ввели в Казани, Чебоксарах и Оренбурге.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в Росавиации.

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Ранее сообщалось, что расчёты ПВО России 4 июня с 08:00 до 20:00 мск сбили 19 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

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Антон Голыбин
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