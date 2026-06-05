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Регион
5 июня, 07:04

«Мёртвый интернет» становится реальностью: В Сети более половины трафика генерируют боты и ИИ

Cloudflare: Боты впервые обогнали людей по интернет-трафику

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Впервые в истории доля автоматизированного трафика в интернете превысила активность реальных пользователей. Об этом сообщает Cloudflare Radar.

Боты впервые обогнали людей по интернет-трафику. Фото © radar.cloudflare

Боты впервые обогнали людей по интернет-трафику. Фото © radar.cloudflare

На долю ботов и ИИ-агентов сейчас приходится около 57% всего мирового интернет-трафика. Оставшиеся 43% активности создают реальные пользователи сети. Глава компании Мэтью Принс отметил, что такой результат оказался неожиданным даже для него. По его словам, ранее предполагалось, что подобное соотношение будет достигнуто только к 2027 году.

Теория «мёртвого интернета» описывает сценарий, при котором значительная часть онлайн-активности генерируется автоматически, а участие живых пользователей становится меньшинством.

Чат-боты с «эмпатией» раздражают пользователей сильнее, чем успокаивают
Чат-боты с «эмпатией» раздражают пользователей сильнее, чем успокаивают

Ранее специалисты в сфере информационной безопасности отмечают рост числа атак, нацеленных на «человеческий фактор» внутри компаний. Злоумышленники всё чаще используют персонализированные схемы, чтобы найти слабые места в действиях сотрудников. Основная часть инцидентов, как правило, связана не с техническими сбоями, а с ошибками самих работников.

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Милена Скрипальщикова
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