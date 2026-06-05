ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 08:10

Пьяная женщина нашла в чужом ботинке ключ и обокрала квартиру в Подольске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

В подмосковном Подольске раскрыли кражу, которую совершила пьяная женщина, сообщили сообщили в МВД.

Она зашла в подъезд, поднялась на 16-й этаж и решила забрать чужие ботинки, стоявшие у двери. Внутри одной пары обнаружился ключ от квартиры.

28-летняя москвичка проникла в жилище и вынесла оттуда два ноутбука, одежду, водительские права, духи, наушники и зарядку. Похищенное она продала, а вырученные средства потратила на себя.

В полиции отметили, что изучение записей с камер видеонаблюдения помогло вычислить и задержать подозреваемую.

«Ей оказалась женщина, неоднократно судимая за кражи, а также за присвоение и растрату», — передали в УМВД.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас фигурантка заключена под стражу, а украденные вещи вернули законным владельцам.

В Перми мужчина силой дотащил ребёнка до качелей и ударил его головой об них
В Перми мужчина силой дотащил ребёнка до качелей и ударил его головой об них

Ранее пьяный водитель на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области разбил лопатой стёкла в машине дорожников, а затем метал лопату в проезжающие автомобили, повредив пять машин. Дебошира задержали, на него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar