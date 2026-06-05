Пьяная женщина нашла в чужом ботинке ключ и обокрала квартиру в Подольске

В подмосковном Подольске раскрыли кражу, которую совершила пьяная женщина, сообщили сообщили в МВД.

Она зашла в подъезд, поднялась на 16-й этаж и решила забрать чужие ботинки, стоявшие у двери. Внутри одной пары обнаружился ключ от квартиры.

28-летняя москвичка проникла в жилище и вынесла оттуда два ноутбука, одежду, водительские права, духи, наушники и зарядку. Похищенное она продала, а вырученные средства потратила на себя.

В полиции отметили, что изучение записей с камер видеонаблюдения помогло вычислить и задержать подозреваемую.

«Ей оказалась женщина, неоднократно судимая за кражи, а также за присвоение и растрату», — передали в УМВД.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас фигурантка заключена под стражу, а украденные вещи вернули законным владельцам.

Ранее пьяный водитель на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области разбил лопатой стёкла в машине дорожников, а затем метал лопату в проезжающие автомобили, повредив пять машин. Дебошира задержали, на него возбудили уголовное дело о хулиганстве.