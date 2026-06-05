Проиграть суд «обезьяне»: Юрист объяснил, каких денег будет стоить хамство в Сети

В комментариях в социальных сетях не стоит сравнивать человека с животным — например, использовать слово «обезьяна». Такая формулировка может обернуться административной ответственностью, рассказал юрист и общественный деятель Сергей Багян.

Подобные высказывания попадают под действие статьи 5.61 КоАП РФ об оскорблении. За публичное унижение личности в Интернете рядовому гражданину грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание жёстче — от 50 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 700 тысяч рублей.

Чтобы привлечь обидчика к ответу, пострадавшему необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру, пояснил собеседник «Абзаца». В качестве доказательств подойдут скриншоты страниц, распечатки сообщений или записи разговоров.

Юрист уточнил, что суд может назначить и лингвистическую экспертизу — она подтвердит, что слово было употреблено в оскорбительном контексте.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дзержинский райсуд Волгограда заключил под стражу 39-летнего мужчину за публичные оскорбления евреев, иранцев и цыган — фигуранту инкриминировали сразу три эпизода по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Первое нарушение датировано июнем прошлого года: под постом о ракетном ударе по Тель-Авиву горожанин негативно высказался о двух национальностях. Третий протокол составили за комментарий к видеозаписи в паблике «Росгвардия ФСВРГ».