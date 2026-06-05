В Севастополе отразили четвёртую за день атаку БПЛА, пострадавших нет

Севастополь смог отразить уже четвёртую за день атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков пострадал частный дом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи», — написал он.

Однако осколки дрона попали в частный дом в одном из СНТ на Фиоленте. У подножия горы Ильяс-Кая упавшие обломки подожгли траву и кустарник на площади 50 квадратных метров, сейчас их тушат ранцевыми огнетушителями. Тем не менее никто из людей не пострадал.

Напомним, что в ночь на пятницу Севастополь пережил серию воздушных атак, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 беспилотников. Однако падение обломков нанесло ущерб городскому имуществу. В Ленинском районе трещины появились в оконных проёмах двух многоэтажек, в одной из квартир пострадала рама. В Нахимовском секторе осколки сбитого дрона повредили кровлю частного строения. К счастью, никто из жителей не пострадал. Сейчас профильные службы обследуют территории, где могли упасть части перехваченных БПЛА, чтобы окончательно оценить нанесённый ущерб.