Euroclear пытается остановить взыскание 200 млрд евро в пользу ЦБ России

Euroclear Bank попросил Арбитражный суд Москвы приостановить исполнение решения о взыскании с него около 200 млрд евро в пользу Банка России. По данным РИА Новости, ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства поступило в суд 4 июня.

Параллельно Euroclear подал заявление с просьбой разъяснить положения исполнительного документа, а также способ и порядок его исполнения.

Обращения ответчика пока не рассмотрены.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear. С депозитария взыскали убытки в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро. Позже, 26 мая, суд по заявлению ЦБ обратил решение к немедленному исполнению. 2 июня Банку России выдали исполнительный лист.

Активы Банка России были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Основной объём этих средств, по оценке ЦБ, хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.