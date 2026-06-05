Ещё два дрона ВСУ сбили на подлёте к Москве

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили два украинских беспилотника. Летательные аппараты пытались приблизиться к Москве.

Информацию о происшествии подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По словам градоначальника, угроза была оперативно ликвидирована силами ПВО.

На местах падения обломков разрушений или пострадавших на данный момент не зафиксировано. Экстренные службы проводят обследование территорий, где были замечены аппараты.

Специалисты продолжают работу, чтобы исключить риски для гражданской инфраструктуры. Обстановка в столичном регионе остается спокойной. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА достигло девяти.