В Краснодаре столкнулись два гидроцикла, пострадал ребёнок

В Краснодаре на Затоне столкнулись два гидроцикла. В результате происшествия пострадал 8-летний мальчик, сообщает «База».

По данным Telegram-канала, один из гидроциклов поворачивал и объезжал судно, когда в него врезался второй. От удара техника подскочила и перевернулась вместе с пассажирами. После столкновения спасатели быстро достали пострадавших из воды и оказали им первую помощь. Информация о состоянии ребёнка уточняется.

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Региональная полиция начала проверку по факту происшествия. Специалистам предстоит установить обстоятельства столкновения и действия участников на воде.

С началом летнего сезона происшествия на воде становятся особенно частыми: люди активнее выезжают к рекам, озёрам и водохранилищам, а дети чаще оказываются у воды без постоянного присмотра. В МЧС уже предупреждали, что с ростом температуры увеличивается риск ЧП на водных объектах, в том числе с гибелью людей. Среди главных причин спасатели называют купание в необорудованных местах, самонадеянность, неумение плавать и нарушение правил безопасности. Особенно опасны ситуации с детьми: даже короткая потеря контроля у воды может закончиться травмой или трагедией.