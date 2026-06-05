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Регион
5 июня, 11:53

В Краснодаре столкнулись два гидроцикла, пострадал ребёнок

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Краснодаре на Затоне столкнулись два гидроцикла. В результате происшествия пострадал 8-летний мальчик, сообщает «База».

По данным Telegram-канала, один из гидроциклов поворачивал и объезжал судно, когда в него врезался второй. От удара техника подскочила и перевернулась вместе с пассажирами. После столкновения спасатели быстро достали пострадавших из воды и оказали им первую помощь. Информация о состоянии ребёнка уточняется.

Видео © BAZA

Региональная полиция начала проверку по факту происшествия. Специалистам предстоит установить обстоятельства столкновения и действия участников на воде.

С началом летнего сезона происшествия на воде становятся особенно частыми: люди активнее выезжают к рекам, озёрам и водохранилищам, а дети чаще оказываются у воды без постоянного присмотра. В МЧС уже предупреждали, что с ростом температуры увеличивается риск ЧП на водных объектах, в том числе с гибелью людей. Среди главных причин спасатели называют купание в необорудованных местах, самонадеянность, неумение плавать и нарушение правил безопасности. Особенно опасны ситуации с детьми: даже короткая потеря контроля у воды может закончиться травмой или трагедией.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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