В Киеве автомобиль влетел в подземный переход, погибли четыре человека
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В Киеве возле Караваевых Дач автомобиль влетел в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека. Обстоятельства аварии пока уточняются. Официальной информации о причинах происшествия на данный момент нет.
На месте работают экстренные службы. Правоохранителям предстоит установить полную картину аварии и проверить все возможные версии произошедшего.
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