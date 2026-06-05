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5 июня, 14:47

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход, погибли четыре человека

Обложка © Telegram

Обложка © Telegram

В Киеве возле Караваевых Дач автомобиль влетел в подземный переход. По предварительным данным, погибли четыре человека. Обстоятельства аварии пока уточняются. Официальной информации о причинах происшествия на данный момент нет.

На месте работают экстренные службы. Правоохранителям предстоит установить полную картину аварии и проверить все возможные версии произошедшего.

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Алексей Берковиц
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