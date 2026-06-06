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6 июня, 03:13

Военные медики извлекли из глаза бойца аккумулятор взорвавшегося дрона-камикадзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

В прифронтовой зоне медики 83-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Российской Федерации провели операцию и извлекли из правой глазницы раненого военнослужащего аккумулятор дрона-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дрон взорвался рядом с бойцом. Осколки задели верхнюю часть тела, а литиевая батарея попала в глазницу и застряла в мягких тканях. Аккумулятор мог сдетонировать в любой момент, что представляло дополнительную опасность.

«Рана была тщательно обработана и промыта. После стабилизации состояния, когда риск для жизни был сведён к минимуму, пациента подготовили к этапной эвакуации в тыловой госпиталь для дальнейшей реабилитации и пластики», — говорится в сообщении.

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Тимур Хингеев
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