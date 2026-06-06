Военные медики извлекли из глаза бойца аккумулятор взорвавшегося дрона-камикадзе

В прифронтовой зоне медики 83-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Российской Федерации провели операцию и извлекли из правой глазницы раненого военнослужащего аккумулятор дрона-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дрон взорвался рядом с бойцом. Осколки задели верхнюю часть тела, а литиевая батарея попала в глазницу и застряла в мягких тканях. Аккумулятор мог сдетонировать в любой момент, что представляло дополнительную опасность.

«Рана была тщательно обработана и промыта. После стабилизации состояния, когда риск для жизни был сведён к минимуму, пациента подготовили к этапной эвакуации в тыловой госпиталь для дальнейшей реабилитации и пластики», — говорится в сообщении.

Ранее вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ рассказал, что находится на седьмом небе от счастья. Он счастлив вернуться на родную землю, где всё для него священно. Его освободили в рамках обмена 185 военнослужащих. Он выразил благодарность правительству России, Министерству обороны и всем, кто участвовал в переговорах по обмену.