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Регион
7 июня, 09:12

Минобороны: ПВО за сутки сбила 500 беспилотников самолётного типа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

За сутки ПВО России нейтрализовала 500 украинских дронов и 11 авиабомб. Сводку о перехваченных воздушных целях предоставило Министерство обороны РФ 7 июня.

В ведомстве уточнили, что среди поражённых целей также числится реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Военные продолжают отражать попытки воздушных атак по объектам в зоне проведения спецоперации.

В Минобороны также обнародовали общую статистику потерь противника с начала СВО. Согласно этим данным, уничтожено 671 воздушное судно. Потери вертолётного парка достигли 284 машин.

Количество ликвидированных дронов с февраля 2022 года превысило 157,8 тысячи единиц. Кроме того, поражён 661 зенитный ракетный комплекс. В сводке фигурирует почти 29,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин.

По данным министерства, также выведено из строя 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня. В графе полевой артиллерии и миномётов значится свыше 35,2 тысячи орудий. Список уничтоженной специальной военной автомобильной техники насчитывает 63 522 единицы

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Никита Никонов
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