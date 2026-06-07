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Регион
7 июня, 09:26

Стрельба в Израиле: Один человек погиб, пятеро ранены

В Израиле при стрельбе погиб один человек, пятеро ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Несколько вооружённых инцидентов произошли в Израиле. О погибшем и пятерых пострадавших сообщила национальная служба скорой помощи в соцсети X.

Первый эпизод случился на автозаправочной станции около Кочав-Яир. Находившиеся там военные ликвидировали стрелявшего, после чего обнаружили троих раненых.

Практически одновременно поступила информация об атаке в районе общины Цур-Ицхак. В этом месте огнестрельные ранения получили ещё два человека. Издание Israel Hayom допускает, что там же мог произойти и третий инцидент, но точных данных нет.

Жертвой нападений стал мужчина примерно 35 лет. Двое раненых госпитализированы в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

По сведениям The Jerusalem Post, сейчас армия разыскивает второго злоумышленника именно в Цур-Ицхаке. В армейской пресс-службе заявили, что солдаты совместно с медиками начали масштабные поиски других террористов и продолжают оказывать помощь потерпевшим.

Стрельба у генконсульства Израиля в Стамбуле попала на видео
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На фоне произошедшего премьер Биньямин Нетаньяху проводит оценку обстановки. Комиссар полиции Дэнни Леви выехал на место чрезвычайного происшествия.

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Никита Никонов
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