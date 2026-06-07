Стрельба в Израиле: Один человек погиб, пятеро ранены
В Израиле при стрельбе погиб один человек, пятеро ранены
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Несколько вооружённых инцидентов произошли в Израиле. О погибшем и пятерых пострадавших сообщила национальная служба скорой помощи в соцсети X.
Первый эпизод случился на автозаправочной станции около Кочав-Яир. Находившиеся там военные ликвидировали стрелявшего, после чего обнаружили троих раненых.
Практически одновременно поступила информация об атаке в районе общины Цур-Ицхак. В этом месте огнестрельные ранения получили ещё два человека. Издание Israel Hayom допускает, что там же мог произойти и третий инцидент, но точных данных нет.
Жертвой нападений стал мужчина примерно 35 лет. Двое раненых госпитализированы в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.
По сведениям The Jerusalem Post, сейчас армия разыскивает второго злоумышленника именно в Цур-Ицхаке. В армейской пресс-службе заявили, что солдаты совместно с медиками начали масштабные поиски других террористов и продолжают оказывать помощь потерпевшим.
На фоне произошедшего премьер Биньямин Нетаньяху проводит оценку обстановки. Комиссар полиции Дэнни Леви выехал на место чрезвычайного происшествия.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.