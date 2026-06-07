Смертельная поездка в Кузбассе: четверо погибли в опрокинувшейся иномарке, включая подростка

В Кузбассе нетрезвый водитель спровоцировал смертельную аварию с четырьмя жертвами. О деталях случившегося в воскресенье рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

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Трагедия разыгралась накануне вечером. За рулём иномарки находился 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, мужчина не справился с управлением и нарушил правила расположения машины на дороге. Автомобиль вылетел на левую обочину, после чего рухнул в кювет и перевернулся.

Удар оказался смертельным для большинства находившихся в салоне. До приезда скорой помощи скончались сам водитель и трое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний.

Ещё одну пострадавшую госпитализировали. Информация о её состоянии уточняется.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Данная статья квалифицирует нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц, если виновный был пьян.

Сейчас следственная группа продолжает работать на месте происшествия. Для установления полной картины ДТП назначена автотехническая экспертиза, а также медицинские и дактилоскопическая судебные экспертизы.