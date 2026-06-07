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Регион
7 июня, 10:43

Смертельная поездка в Кузбассе: четверо погибли в опрокинувшейся иномарке, включая подростка

В Кузбассе пьяный водитель опрокинул иномарку в кювет: погибли четыре человека

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Кузбассе нетрезвый водитель спровоцировал смертельную аварию с четырьмя жертвами. О деталях случившегося в воскресенье рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Фото © Telegram / Полиция Кузбасса

Фото © Telegram / Полиция Кузбасса

Трагедия разыгралась накануне вечером. За рулём иномарки находился 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, мужчина не справился с управлением и нарушил правила расположения машины на дороге. Автомобиль вылетел на левую обочину, после чего рухнул в кювет и перевернулся.

Удар оказался смертельным для большинства находившихся в салоне. До приезда скорой помощи скончались сам водитель и трое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний.

Ещё одну пострадавшую госпитализировали. Информация о её состоянии уточняется.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Данная статья квалифицирует нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц, если виновный был пьян.

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Сейчас следственная группа продолжает работать на месте происшествия. Для установления полной картины ДТП назначена автотехническая экспертиза, а также медицинские и дактилоскопическая судебные экспертизы.

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Никита Никонов
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