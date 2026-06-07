Система «Купол Донбасса» предотвратила 110 атак ВСУ за неделю

За прошедшую неделю система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» совместно с мобильными огневыми группами сумела отразить 110 атак ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 110 террористических атак со стороны противника», — заявили в ведомстве, передаёт ТАСС.

Специалисты отмечают, что киевский режим использует тактику комбинированных налётов с применением беспилотников. Целями становятся как объекты гражданской инфраструктуры ДНР, так и мирные жители. Так, например, украинские дроны пытались атаковать автозаправочную станцию в Донецке. В пригороде Макеевки был сбит беспилотник, оснащённый мощным кумулятивно-фугасным боезарядом.

«Купол Донбасса» — это комплексная система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты неба ДНР. Она объединяет зенитные комплексы (например, «Панцирь» и «ТОР»), станции РЭБ, радары и алгоритмы ИИ. Система круглосуточно обнаруживает цели (особенно беспилотники), подавляет их управление, перехватывает видео и наводит средства поражения.

Ранее Министерство обороны РФ 7 июня сообщило, что за сутки ПВО России нейтрализовала 500 украинских дронов и 11 авиабомб. Среди поражённых целей также числится реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, и военные продолжают отражать попытки воздушных атак по объектам в зоне проведения спецоперации.