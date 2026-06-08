В Николаевской области на месте прилёта в небо взмыли густые клубы чёрного дыма

В Баштанском районе Николаевской области после прилёта начался крупный пожар. Об этом сообщают местные источники.

Крупный пожар после прилёта в Николаевской области. Видео © Telegram / HKR

Официального подтверждения от властей на данный момент не поступало. Информация о возможных последствиях и поражённом объекте уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новороссийске на территории перевалочного комплекса вспыхнул пожар после атаки украинского беспилотника. К тушению возгорания на топливном объекте привлекли 130 человек и 39 единиц техники.