Мужчина получил предсказания от «потомков» в загробном мире во время операции

В США 37-летний Лэндон Деннис рассказал, что оказался во время операции в загробном мире и успел пообщаться с «людьми из будущего», которые дали ему предсказания. Об этом пишет портал Need To Know.

Мужчина пережил клиническую смерть осенью 2022 года, оказавшись в операционной после передозировки наркотиками. По его словам, душа покинул тело ещё в машине скорой помощи. Деннис наблюдал за происходящим в клинике откуда-то сверху. Внезапно стало темно, и душа полетела всё дальше и дальше от Земли. Мужчина оказался на красивом поле с высокой травой. Он рассказал, что чётко понимал, что это загробный мир.

Вокруг него летали яркие светящиеся шары. Кто-то дал понять Деннису, что это его дедушка и племянница. Наши предки «живы» даже на том свете и могут молиться за своих потомков, осознал он. Затем к американцу подошла женщина, внешность которой он не запомнил. Она сказала, что здесь, в ином измерении, он может даже увидеть своих потомков. По словам женщины, она одна из них. Незнакомка предупредили Денниса о двух событиях, которые произойдут в его жизни. Одно уже случилось, второе пока нет. Мужчина не стал раскрывать, что это за события.

«Я почувствовал, как цунами любви окутало меня, когда меня выбросило обратно в собственное тело», — вспомнил американец. После видений он быстро пошёл на поправку, чем удивил врачей. Сейчас Деннис изменил свой образ жизни и философски смотрит на судьбу.

Ранее в США жительница Северной Каролины Памела Нэнс побывала в загробном мире после остановки сердца в 22 года. По её словам, душа оторвалась от тела и наполнилась безмерной любовью, которую трудно испытать на Земле.