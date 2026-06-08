Аэропорт Вильнюса ночью прекращал работу из-за шаров с контрабандой

Вильнюсский международный аэропорт приостановил приём самолётов в ночь на понедельник на три с половиной часа. О причинах происшествия в эфире радио LRT рассказал руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его словам, площадку пришлось закрыть для обеспечения безопасности гражданской авиации. Ограничения действовали с 01:18 до 04:00 (время совпадает с московским).

Радары зафиксировали пять воздушных объектов, которые несанкционированно двигались в сторону гавани. В Вильнюсе заявили, что источником угрозы стали якобы летевшие со стороны Белоруссии шары, использовавшиеся для переброски сигаретной контрабанды.

Из-за внеплановой остановки работы семь авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы или отложили. В результате сбоя в расписании трудности с вылетом и стыковками испытали свыше 450 пассажиров.

После стабилизации обстановки воздушная гавань вернулась к штатному режиму. Подробности о содержимом перехваченных или улетевших объектов не уточняются.

Ранее Польша обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства метеозондами. В Минске обвинения отвергают.