В Нурлате четыре человека отравились угарным газом из-за голубя в трубе

В Нурлате (это город в Татарстане) двое детей и двое взрослых были госпитализированы после отравления угарным газом, сообщает Mash Iptash. Причиной стало то, что голубь залетел в трубу газового водонагревателя и нарушил работу вентиляции.

По информации спасателей, все пострадавшие получили необходимую помощь и находятся под наблюдением медиков.

Жилищная инспекция города сообщила, что проведёт проверку всех дымоходов на наличие защитных решёток или других ограничителей, чтобы подобные случаи не повторялись. Ситуация подчёркивает важность соблюдения правил эксплуатации газового оборудования и установки защитных элементов на дымоходах.