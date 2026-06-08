Криптотрейдер Назарян может навечно остаться в ОАЭ из-за долга в 4 млрд рублей

Криптобизнесмен Арут Назарян почти полгода находится в тюрьме в ОАЭ, а местные власти требуют с него штраф почти на 4 млрд рублей. Об этом сообщил блогер-расследователь Андрей Алистаров у себя в соцсетях.

Трейдеру назначили штраф в размере 200 млн дирхамов (почти 4 млрд рублей) за управление криптобиржей без лицензии. Суд обязал выплатить сумму, равную общему объёму торгов на платформе.

По информации телеграм-канала Baza, осужденный находится в заключении уже пять месяцев. Адвокаты пробовали оспорить вердикт, но получили отказ.

За решёткой фигуранту предстоит провести два года. Однако после освобождения он не сможет покинуть королевство, пока не погасит гигантский долг.

Накануне задержания Назарян говорил, что потратил почти все свои активы. Сейчас он распродаёт имущество и автомобили для расчёта с кредиторами.

Назарян известен также под сценическим именем Arut. В музыкальной тусовке он записывал треки с Люсей Чеботиной, Big Baby Tape, Элджеем и The Limba.

В соцсетях блогер рассказывал, как в 2014 году переехал в Дубай из Узбекистана. Имея лишь небольшие сбережения, поначалу он работал консультантом и жил скромно, а позднее начал инвестировать в цифровые валюты.

Ещё в 2022 году бизнесмен прошёл процедуру банкротства. Тогда же он закрыл и ту самую площадку Bistox, из-за которой в итоге получил уголовный срок.