Психолог объяснила, как поход в театр помогает лучше узнать партнёра на свидании

Поход в театр может стать не только культурным событием, но и помочь узнать партнёра на свидании. Об этом рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты Ирина Лисовская в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Она отметила, что театральная атмосфера сама по себе располагает к романтике. Торжественность зала, полумрак и чувство причастности к искусству пробуждают особые эмоции. Кроме того, традиция готовиться к походу в театр — выбирать наряд, продумывать образ — помогает настроиться на нужный лад и напоминает, что это не просто развлечение, а событие, требующее душевного настроя.

Лисовская отметила, что предложение пойти в театр выглядит выигрышнее на фоне привычных кафе или ресторанов. Оно говорит об интересе к культуре, вызывает уважение и доверие — и это отличное начало для серьёзных отношений.

«Выбор спектакля — ещё один шаг к сближению. Вы можете ориентироваться на вкусы партнёра — так вы проявите внимание к его интересам. Или предложите свой вариант — так вы поделитесь собственными культурными предпочтениями», — добавила психолог.

После спектакля или даже в антракте легко начать разговор: обсудить сюжет, игру актёров, режиссёрские решения. В процессе беседы партнёры не просто делятся впечатлениями — они приоткрывают свой внутренний мир и рассказывают о взглядах на жизнь. Такое общение, по словам Лисовской, сближает и обогащает. Совместный культурный опыт становится основой для более глубокого взаимопонимания и доверия, что особенно важно для развития здоровых и крепких отношений. Кстати, приобрести билеты в театры Москвы можно с помощью официального городского сервиса «Мосбилет».