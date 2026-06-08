Лисёнок парализовал работу метро в Хельсинки

В Финляндии метрополитен был вынужденно закрыт из-за появления на путях маленького лисёнка. Пока отлавливали животное, поезда не могли продолжать движение. Об инциденте сообщает телерадиокомпания Yle.

Пушистого детёныша обнаружили на путях подземки в столичном районе Контула. На поимку «диверсанта» ушло около 10 минут. На место были вызваны спасатели, всего прибыло два расчёта. Однако поимка зверька результатов не принесла. При каждой попытке схватить его, лисёнок изворотливо убегал от преследователей.

В дежурной пожарной части Хельсинки рассказали, что это не первый подлобный случай. Однако и в предыдущий раз животное не удалось поймать. Возможно, это один и тот же зверёк или заблудившаяся стая.

Ранее в канадской провинции Альберта лиса украла сосиски для хот-догов и скрылась с добычей. В полицию поступило сообщение о краже принадлежностей для барбекю. После этого сотрудники выехали на место в поисках подозреваемого. Преступницей оказалась лиса.