Соединяя сердца: Влюблённые из Минска поженятся на Свадебном фестивале в НЦ «Россия»

Пара из Минска — Егор Русак и Екатерина Ковалева — примет участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Их история знакомства напоминает сюжет романтической мелодрамы: молодые люди встретились взглядами на одной из улиц родного города.

Белорусская пара поженится на Свадебном фестивале в Национальном центре «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Мы поняли, что свадьба — это не только про двух людей. Это энергия, которая создаётся, когда в одном месте собирается множество счастливых пар. Пожениться на III Всероссийском свадебном фестивале — это создать мост между нашими странами», — поделились Егор и Екатерина.

По словам влюблённых, совместное участие в торжестве для них — возможность объединить традиции двух братских народов. Регистрация отношений состоится в День семьи, любви и верности.

Фестиваль пройдёт 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия». В единовременной церемонии бракосочетания примут участие более 100 пар. На второй день для молодожёнов и их гостей организуют лекции, мастер-классы, гастрономическую и музыкальную программы. За развитием этой красивой истории можно будет следить онлайн.

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