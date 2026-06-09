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Регион
9 июня, 03:35

В аэропортах Внуково и Шереметьево введено обслуживание рейсов по согласованию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево введено обслуживание рейсов по согласованию. Об этом сообщили в Росавиации.

Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

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На подлёте к Москве утром сбили украинский дрон

Ранее Life.ru рассказывал, как собака выбежала на взлётную полосу и парализовала аэропорт Новосибирска. Персоналу аэропорта пришлось заниматься поимкой четвероногого, из-за чего посадка двух самолётов была временно отложена.

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Артур Лапсаков
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