В аэропортах Внуково и Шереметьево введено обслуживание рейсов по согласованию

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево введено обслуживание рейсов по согласованию. Об этом сообщили в Росавиации.

Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал, как собака выбежала на взлётную полосу и парализовала аэропорт Новосибирска. Персоналу аэропорта пришлось заниматься поимкой четвероногого, из-за чего посадка двух самолётов была временно отложена.