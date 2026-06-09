В аэропортах Внуково и Шереметьево введено обслуживание рейсов по согласованию
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В московских аэропортах Внуково и Шереметьево введено обслуживание рейсов по согласованию. Об этом сообщили в Росавиации.
Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru рассказывал, как собака выбежала на взлётную полосу и парализовала аэропорт Новосибирска. Персоналу аэропорта пришлось заниматься поимкой четвероногого, из-за чего посадка двух самолётов была временно отложена.
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