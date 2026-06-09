Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотника, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации ещё одного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который летел в сторону столицы. Обломки дрона упали на землю.

На месте инцидента уже работают экстренные службы, которые проводят необходимые проверки и обеспечивают безопасность территории.

Таким образом, с начала суток в Москве было зафиксировано уже два случая уничтожения беспилотников. Власти продолжают отслеживать ситуацию в воздушном пространстве и реагировать на возможные угрозы.