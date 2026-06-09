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Регион
9 июня, 04:06

Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотника, летевшего на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации ещё одного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который летел в сторону столицы. Обломки дрона упали на землю.

На месте инцидента уже работают экстренные службы, которые проводят необходимые проверки и обеспечивают безопасность территории.

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Таким образом, с начала суток в Москве было зафиксировано уже два случая уничтожения беспилотников. Власти продолжают отслеживать ситуацию в воздушном пространстве и реагировать на возможные угрозы.

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Артём Гапоненко
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