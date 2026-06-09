Будильник может довести до инсульта

Резкий подъём по будильнику — это серьёзный стресс для организма. Такая привычка грозит головокружением и даже сосудистыми катастрофами у людей с предрасположенностью, предупредила врач-невролог Ирина Завалко в беседе с «Абзацем».

«Резкий подъём после сна по будильнику, когда человек ещё не отошёл от отдыха и сразу бежит собираться на работу, – это всегда стресс. Хотя для относительно здорового человека лет 30–40 это не приведёт к фатальным событиям, но даже у молодых людей может закружиться голова, что, в свою очередь, может привести к падению», — объяснила эксперт.

У тех, кто уже имеет изменённые сосуды и склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, ситуация опаснее. По словам медика, существует риск инфаркта или инсульта. Кроме того, резкое пробуждение способно вызвать ортостатическую гипотензию — падение давления при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. Это состояние особенно вероятно после сна, отметила врач.

Также страдает общее самочувствие в течение дня. Человек может проснуться в состоянии сонной инерции: замедленное мышление, нарушенная координация, забывчивость и низкая продуктивность в утренние часы. Чтобы избежать негативных последствий, специалист рекомендует вставать постепенно: сначала сесть, выполнить суставную гимнастику, покрутить руками и ногами, и только потом осторожно подняться.

А ранее россиянам рассказали, как «ещё пять минуточек» на будильнике крадут здоровье. По словам специалиста, частые пробуждения мешают завершить полноценный цикл сна, особенно фазу глубокого отдыха.