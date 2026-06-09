Дотерпеть до 23 июля! Как ретроградный Меркурий в Раке снова будет испытывать нас на прочность Оглавление Что такое ретроградный Меркурий? Даты ретроградного Меркурия в знаке зодиака Рак 2026 Влияние ретроградного Меркурия в знаке зодиака Рак Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026? Что нужно делать — используем ретроградность во благо Гороскоп для всех знаков зодиака Ретроградный Меркурий для знака зодиака Овен Ретроградный Меркурий для знака зодиака Телец Ретроградный Меркурий для знака зодиака Близнецы Ретроградный Меркурий для знака зодиака Рак Ретроградный Меркурий для знака зодиака Лев Ретроградный Меркурий для знака зодиака Дева Ретроградный Меркурий для знака зодиака Весы Ретроградный Меркурий для знака зодиака Скорпион Ретроградный Меркурий для знака зодиака Стрелец Ретроградный Меркурий для знака зодиака Козерог Ретроградный Меркурий для знака зодиака Водолей Ретроградный Меркурий для знака зодиака Рыбы Казими 12 июля — момент ясности внутри хаоса Ретроградный Меркурий 2026 в знаке зодиака Рак не за горами... Life.ru рассказывает про теневой период, что такое казими и как знакам зодиака с неутешительными прогнозами справиться с ретроградом за 10 шагов! 9 июня, 16:00 Ретроградный Меркурий в знаке зодиака Рак 2026: даты, гороскоп и что нельзя делать. Обложка © ChatGPT

В июне 2026 года Меркурий будет ретроградным в Раке — самом эмоциональном, семейном и тонко чувствующем знаке зодиака. На поверхность могут выйти старые обиды, домашние вопросы, незавершённые разговоры и истории, которые давно просились на пересмотр. Life.ru разбирает точные даты, влияние на знаки зодиака, запреты, возможности и момент казими 12 июля!

Что такое ретроградный Меркурий?

Что такое ретроградный Меркурий: что нас ждёт в период с 29 июня по 23 июля? Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © ChatGPT

В астрологии Меркурий отвечает за мышление, речь, документы, сделки, обучение, поездки, технику, переписки и повседневные решения. Когда он становится ретроградным, привычные процессы требуют пересмотра. Ошибки всплывают быстрее, старые контакты возвращаются, планы приходится уточнять, а слова — подбирать внимательнее. Главное правило: ретроградный Меркурий не ломает жизнь. Он показывает, где в системе есть слабое место. Если не спешить, проверять детали и не принимать импульсивных решений, период может стать очень полезным.

Даты ретроградного Меркурия в знаке зодиака Рак 2026

Ретроградный период в знаке зодиака Рак 2026: ключевые даты и события, гороскоп и рекомендации для каждого знака зодиака. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Стоит обратить внимание на 29 июня, 12 июля, 23 июля и 7 августа. В эти даты события могут ощущаться ярче: меняются планы, приходят новости, всплывают забытые разговоры, возвращаются люди или темы, которые казались закрытыми.

Влияние ретроградного Меркурия в знаке зодиака Рак

Что такое ретроградный Меркурий: что нас ждёт в период с 29 июня по 23 июля? Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © ChatGPT

Знак зодиака Рак связан с домом, семьёй, родом, памятью, детством, эмоциональной безопасностью и внутренним ощущением «я дома». Поэтому ретроградный Меркурий в этом знаке будет не столько про внешние сбои, сколько про внутреннюю ревизию. В центре внимания окажутся: разговоры с родственниками;

вопросы жилья, ремонта, переезда;

семейные договорённости;

детские воспоминания;

отношения с родителями;

старые обиды и недосказанность;

архивы, документы, фотографии, наследственные темы;

желание вернуться туда, где когда-то было тепло;

поиск эмоциональной опоры.

Меркурий в Раке говорит не только словами, но и интонациями. В этот период люди могут острее реагировать на тон сообщения, паузы, молчание, забытый звонок или неудачно подобранную фразу. Там, где в обычное время можно было отшутиться, сейчас лучше говорить бережно и точно.

Дело в том, что Рак — это водный знак зодиака. Поэтому в июне и июле 2026 года логика будет тесно связана с памятью, настроением и прошлым опытом. Можно внезапно понять, что старая ссора до сих пор влияет на ваши решения. Или захотеть написать человеку, с которым давно не общались. Возможно появится желание вернуться к семейной истории, пересмотреть отношения с домом, задуматься о переезде или завершить разговор, который откладывался годами.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026?

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий в июне 2026: 8 главных запретов на ретроградный период. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для вашего удобства Life.ru собрал все запреты на период ретроградного Меркурия в таблицу. Обязательно сделайте скриншот или сохраните статью в закладках, чтобы не потерять важную информацию! Главное, помните: не стоит полностью останавливать жизнь, но есть действия, которые лучше отложить или провести с двойной проверкой.

Что нужно делать — используем ретроградность во благо

10 способов пережить ретроградный Меркурий в знаке зодиака Рак с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Ретроградный Меркурий в Раке 2026 отлично подходит для дел, которые вы бы хотели переделать. Это может касаться всего: передумать, пересмотреть свои взгляды, изменить договорённости и так далее.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий 2026 влияет на всех, но проявляется по-разному в зависимости от знака зодиака. Для кого-то главной темой станут отношения с семьёй и родителями, для кого-то — деньги, работа, любовь или вопросы здоровья. Именно поэтому общий прогноз по периоду полезно дополнять персональным гороскопом: он помогает понять, в какой сфере жизни стоит быть особенно внимательными и где скрываются главные возможности для роста. Ниже Life.ru собрал подробный гороскоп для всех 12 знаков зодиака на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля 2026 года!

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Овен

Гороскоп для знака зодиака Овен: что ждёт представителей этого знака в период ретроградного Меркурия 2026? Фото © ChatGPT

Овны, для вас ретроградный Меркурий в Раке 2026 включает тему дома, семьи и внутренней безопасности. Может всплыть разговор о переезде, ремонте, родителях, наследстве или старой семейной обиде. Из прошлого могут появиться родственники, бывшие соседи, люди из детства или воспоминания, связанные с домом. Опасность периода — вспылить, хлопнуть дверью, сказать «я сам» и не услышать, что вам на самом деле предлагают поддержку. Используйте эти недели, чтобы навести порядок дома, восстановить контакт с близкими и закрыть бытовые хвосты.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Телец

Гороскоп для знака зодиака Телец на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

У представителей знака зодиака Телец ретроградность Меркурия с 29 июня по 23 июля затронет общение, короткие поездки, документы, обучение, соседей и повседневные договорённости. Возможны задержки в дороге, путаница в переписках, возвращение старых контактов, перенос встреч. Из прошлого может вернуться человек, с которым вы когда-то много переписывались, учились или работали рядом. Также возможен возврат к курсу, идее, тексту, блогу или документу, который вы забросили. Опасайтесь поспешных ответов. Лучше перечитать сообщение дважды, чем потом объяснять, что вас неправильно поняли. Период хорош для редактуры, повторного обучения, восстановления связей и наведения порядка в расписании.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Близнецы

Гороскоп для знака зодиака Близнецы на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Ностители знака зодиака Близнецы, Меркурий — ваша планета, поэтому ретроградность вы ощущаете особенно остро. В этот раз фокус смещается на деньги, самооценку, покупки, доходы и личные ценности. Могут вернуться старые финансовые вопросы: невыплаченные суммы, забытые счета, идеи подработки, разговоры о зарплате. Также может всплыть тема: за что вы себя недооцениваете? Самое опасное в период ретроградного Меркурия с 29 июня по 23 июля — это покупки из тревоги. Не спешите с крупными покупками, особенно техники и вещей для дома. Лучше пересмотрите бюджет, вернитесь к старому источнику дохода, разберите подписки и честно оцените, что для вас действительно ценно.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Рак

Гороскоп для знака зодиака Рак на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Для представителей знака зодиака Рак — это главный ретроградный Меркурий года. Он проходит по солнечному знаку носителей, поэтому затронет личные решения, внешность, планы, манеру общения и самоощущение. Из прошлого может вернуться старая версия представителя знака: прежняя мечта, стиль, желание, страх или человек, рядом с которым вы когда-то чувствовали себя иначе. Возможны сомнения: туда ли я иду, так ли хочу выглядеть, тем ли голосом говорю? Раки, опасайтесь слишком сильно зависеть от чужих реакций. С 29 июня по 23 июля вы можете быть чувствительнее обычного. Используйте период для личной ревизии: обновите цели, пересмотрите привычки, вернитесь к заботе о теле и честно спросите себя, чего вы хотите теперь, а не тогда.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Лев

Гороскоп для знака зодиака Лев на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Львы, для вас ретроградный Меркурий в знаке зодиака Рак с 29 июня по 23 июля — это время тишины, закрытых процессов и внутренней уборки. Может захотеться меньше говорить и больше наблюдать, что абсолютно нормально. Из прошлого могут вернуться сны, тайные переживания, незаконченные истории, страхи или люди, о которых вы давно не думали. Представителям знака зодиака Лев стоит опасаться перегруза. Хорошо завершать скрытые дела, работать с психологом, вести дневник, разбирать эмоциональные архивы и готовиться к новому личному циклу после выхода Меркурия из петли.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Дева

Гороскоп для знака зодиака Дева на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Носители знака зодиака Дева, Меркурий управляет и вашим знаком, поэтому период будет ощутимым. В фокусе: друзья, команды, сообщества, планы на будущее и люди, с которыми вы разделяли общие идеи. Могут вернуться бывшие коллеги, старые друзья, участники прежнего проекта. Кто-то напомнит о себе сообщением, кто-то через общую новость. Также с 29 июня по 23 июля возможен пересмотр долгосрочной цели: вы всё ещё хотите туда, куда стремились год назад? Опасность — слишком быстро делать выводы о людях. Недопонимание в коллективе может возникнуть из-за мелочи. Используйте период для восстановления полезных связей, пересмотра планов и честной проверки: какие люди действительно ваши, а какие остались только по привычке?

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Весы

Гороскоп для знака зодиака Весы на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Для знака зодиака Весы, ретроградный Меркурий в Раке 2026 затрагивает карьеру, статус, репутацию, отношения с руководством и публичные решения. Могут вернуться старые рабочие задачи, проекты, должностные разговоры или предложения, которые когда-то не сложились. Из прошлого может появиться начальник, клиент, коллега или тема, связанная с вашим профессиональным именем. Возможно, придётся переделывать презентацию, уточнять договорённости или объяснять свою позицию. Опасайтесь обещать больше, чем готовы выполнить. Ваша дипломатичность поможет, если вы не будете сглаживать острые углы ценой собственных интересов. Период подходит для редактуры стратегии, пересмотра карьерных целей и возвращения к проекту, который заслуживает второго шанса.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Скорпион

Гороскоп для знака зодиака Скорпион на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Скорпионы, у вас активируются темы обучения, дальних поездок, документов, виз, юридических вопросов, публикаций и мировоззрения. Планы могут меняться, маршруты уточняться, а убеждения — проходить проверку. Из прошлого может вернуться учитель, курс, страна, идея переезда или вопрос, связанный с законом. Возможно, вы снова посмотрите на тему, которую раньше считали закрытой. Опасайтесь категоричности. В ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля легко спорить не о фактах, а о чувствах, особенно в Раке. Лучше проверять документы, сохранять копии, уточнять сроки и не покупать билеты без условий возврата. Во благо период можно использовать для повторного обучения, редактуры текстов и пересмотра больших жизненных ориентиров.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Стрелец

Гороскоп для знака зодиака Стрелец на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Носители знака зодиака Стрелец, период ретроградного Меркурия с 29 июня по 23 июля поднимает темы общих денег, кредитов, налогов, алиментов, страховок, наследства, интимности и доверия. Всё, что связано с «моё и наше», потребует внимательного разговора. Из прошлого могут вернуться финансовые обязательства, незакрытые долги, старые эмоциональные привязки или человек, с которым у вас была сильная связь. Не спешите принимать возвращение за знак судьбы: иногда это просто проверка границ.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Козерог

Гороскоп для знака зодиака Козерог на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Козероги, ретроградный Меркурий в знаке зодиака Рак с 29 июня по 23 июля проходит по зоне отношений. В фокусе у представителей знака зодиака Козерог: партнёрство, брак, клиенты, договорённости, бывшие и люди, с которыми вы связаны обещаниями. Из прошлого может вернуться бывший партнёр, старый клиент, незавершённый конфликт или разговор, который когда-то не состоялся. В отношениях могут всплыть темы заботы, быта, семьи и эмоциональной доступности.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Водолей

Гороскоп для знака зодиака Водолей на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Носители знака зодиака Водолей, у вас ретроградность затронет работу, здоровье, режим, обязанности, сотрудников, домашних животных и повседневную организацию. Мелочи могут требовать внимания: расписание, анализы, документы, задачи, техника на рабочем месте. Из прошлого может вернуться старая рабочая задача, бывший коллега, незавершённый проект или привычка, которая снова просится на пересмотр. Организм тоже может напомнить, где вы давно игнорировали сигнал. Опасайтесь хаоса в период ретроградности Меркурия с 29 июня по 23 июля: не берите на себя всё сразу и не экспериментируйте резко с лечением без специалиста. Во благо период подходит для возвращения к здоровым привычкам, пересмотра графика, наведения порядка в рабочих процессах и перезагрузки тела.

Ретроградный Меркурий для знака зодиака Рыбы

Гороскоп для знака зодиака Рыбы на ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля. Фото © ChatGPT

Рыбы, для вас ретроградный Меркурий 2026 может стать одним из самых вдохновляющих периодов лета. Он поднимает темы любви, романтики, творчества, детей, удовольствий и личного самовыражения. Из прошлого может вернуться бывшая симпатия, старая творческая идея, хобби, песня, текст, образ или мечта, которую вы когда-то отложили. Также возможны важные разговоры с детьми или о детях. Не идеализируйте прошлое: ностальгия будет красивой, но не всегда точной. Используйте период, чтобы дописать, дорисовать, допеть, пересобрать творческий проект или понять, чего вам не хватает для радости. Любовь в это время требует честности, а не драматичных догадок.

Казими 12 июля — момент ясности внутри хаоса

Советы для 12 знаков зодиака на ретроградный Меркурий 2026: что такое казими и как оно работает? Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Казими Меркурия — это соединение Меркурия с Солнцем, символический момент «в сердце Солнца». В ретроградном цикле это точка, когда среди путаницы может появиться ясная мысль. Не обязательно всё сразу изменится внешне, но внутри становится понятнее: о чём на самом деле была эта история? 12 июля 2026 года казими происходит в знаке зодиака Рак, поэтому инсайты будут связаны с памятью, семьёй, домом, близостью и эмоциональной правдой. В этот день хорошо записывать мысли, вести дневник, спокойно разговаривать с близкими, пересматривать семейные сценарии и задавать себе честные вопросы.

Ретроградный Меркурий в Раке с 29 июня по 23 июля усиливает чувствительность. Поэтому важно не только проверять документы, но и беречь внутреннее состояние. В июле 2026 года особенно полезны вода, прогулки, сон, тёплые разговоры, уборка пространства, телесные практики и маленькие ритуалы заботы. Не спешите, проверяйте детали, говорите бережно и не бойтесь признать, что некоторые истории требуют завершения. Казими 12 июля поможет увидеть суть происходящего, а выход из петли 7 августа покажет, какие выводы действительно стоит взять с собой дальше.

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Авторы Софья Кузнецова