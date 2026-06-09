Россияне почти на четверть чаще стали пользоваться нейросетями для создания музыки

Россияне всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 45%.

Популярность ИИ-музыки растёт вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

Согласно аналитике Yota на основе обезличенных данных абонентов, основная аудитория музыкальных нейросетей — россияне 26–45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования сервисов. Около 20% занимают пользователи 46–55 лет. Самый заметный рост вовлечённости у россиян старше 56 лет: в мае 2026 года рост времени составил более 150% год к году. Молодёжь 14–25 лет занимает небольшую долю по трафику, но чаще задаёт вирусные тренды.