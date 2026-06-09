Сын Питта и Джоли выругался матом на выпускном и пообещал надрать зад сопернику

17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс привлёк внимание прессы эмоциональной речью на выпускном, где использовал нецензурные выражения. Во время выпускного вечера подросток неожиданно использовал сцену не только для прощания со школой, но и для продвижения своего спортивного поединка. Видео его речи распространилось в соцсетях.

На выпускной речи сын Питта и Джоли Нокс поугрожал матом своему сопернику. Видео © Telegram / Super.ru

Нокс активно занимается бойцовскими видами спорта и уже участвует в турнирах, где добивается побед. В момент выступления он эмоционально пообещал выиграть предстоящий бой, сопроводив речь резкими формулировками, что вызвало реакцию присутствующих. На мероприятии присутствовали члены семьи, включая Анджелину Джоли, тогда как Брэда Питта, по сообщениям, не было.

Ранее приёмный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс отказался от части фамилии отчима и теперь использует только фамилию матери. 24-летний Мэддокс работал помощником режиссёра над новым фильмом с участием Анджелины Джоли, где в титрах указан исключительно под её фамилией.