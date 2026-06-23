Многодетная мать насмерть разбилась на трассе под Красноярском, две девочки и мальчик в больнице

На федеральной трассе в Емельяновском округе Красноярского края автомобиль слетел в кювет, в результате погибла женщина, находившаяся за рулём. Трое детей-пассажиров пострадали.

Трагедия произошла утром на 104-м километре автодороги Р-257 «Енисей». За рулём легкового автомобиля «Ниссан» находилась женщина 42 лет.

По предварительным данным, она не справилась с управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось.

От полученных травм автомобилистка скончалась на месте. В салоне в этот момент находились трое её детей.

В полиции уточнили, что речь идет о двухлетнем мальчике и двух девочках семи и девяти лет. Несовершеннолетних госпитализировали.