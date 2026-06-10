Игорь Золотовицкий посмертно получил ТЭФИ-2026 за роль в «Улице Шекспира»

Игорь Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте, окончил Школу-студию МХАТ и с 1983 года служил в МХТ имени Чехова. Позднее он занялся преподавательской деятельностью, а с 2013 года возглавлял Школу-студию МХАТ в должности ректора. За свою карьеру был удостоен государственных и профессиональных наград, включая звания заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России.