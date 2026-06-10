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10 июня, 08:07

Игорь Золотовицкий посмертно получил ТЭФИ-2026 за роль в «Улице Шекспира»

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Национальная телевизионная премия «ТЭФИ-2026» присудила звание лучшего актера сериала Игорю Золотовицкому посмертно. Награда вручена за работу в проекте «Улица Шекспира». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Победителя в категории объявил народный артист России Сергей Гармаш, после чего участники почтили память актёра. За Золотовицкого награду получили коллеги.

Игорь Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте, окончил Школу-студию МХАТ и с 1983 года служил в МХТ имени Чехова. Позднее он занялся преподавательской деятельностью, а с 2013 года возглавлял Школу-студию МХАТ в должности ректора. За свою карьеру был удостоен государственных и профессиональных наград, включая звания заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России.

От слесаря на заводе до ректора МХАТ: Невероятная судьба Игоря Золотовицкого оборвалась в 64 года
От слесаря на заводе до ректора МХАТ: Невероятная судьба Игоря Золотовицкого оборвалась в 64 года

Напомним, что актёр, театральный педагог, телережиссёр и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался 14 января на 65-м году жизни. В 2025 году у него был выявлен онкологический диагноз, после чего артист проходил курсы химиотерапии. Врачи предпринимали попытки реанимации, однако восстановить сердечную деятельность не удалось. Спустя несколько дней в Москве состоялась церемония прощания с артистом в здании МХТ имени Чехова.

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Милена Скрипальщикова
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